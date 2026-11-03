Inauguraron Campus de Innovación Educativa «Innova Futura»

El gobernador Martín Llaryora, junto al ministro de Educación, Horacio Ferreyra, inauguró el Campus de Innovación Educativa “Innova Futuro”, un espacio público que reúne, en un mismo ecosistema, formación docente, desarrollo tecnológico, producción de contenidos educativos, investigación y experiencias de aprendizaje.

La apertura de este nuevo centro, ubicado sobre la calle Agustín Garzón 1229 de la ciudad de Córdoba, representa un avance estratégico en la decisión del Gobierno provincial de impulsar una educación que dialogue con los desafíos del presente, incorpore las tecnologías emergentes y prepare a las nuevas generaciones para el futuro.

En la ocasión, el mandatario sostuvo que “el Campus Innova tiene que ser lo que extienda la posibilidad de innovar pedagógicamente y generar una mejora curricular. Ya hay 4.000 jóvenes que están trabajando de manera experimental en inteligencia artificial. Vamos a utilizar desde el Campus toda la tecnología disponible para incorporar también educación financiera y contenidos vinculados al ambiente”.

“Es un proyecto en el que venimos trabajando desde el comienzo de la gestión para lograr todo esto que hoy estamos inaugurando”, expresó el gobernador.

Y agregó: “El año próximo vamos a estar anunciando nuevas experiencias para que puedan llevarse a cabo en este Campus. Estamos muy entusiasmados con lo que se viene y con las posibilidades que abre este espacio para seguir transformando la educación”.

Asimismo, Llaryora remarcó que la transformación educativa requiere combinar la inversión en infraestructura y tecnología con el fortalecimiento de las capacidades docentes.

En ese sentido, destacó los resultados de Córdoba en las pruebas internacionales PISA y señaló que la experiencia demuestra que el equipamiento, por sí solo, no garantiza una mejora en los aprendizajes: “Sin inversión física es imposible, pero solo con inversión física no se aseguran resultados de calidad educativa”.

El Campus Innova Futuro representa una nueva manera de pensar, producir y compartir conocimiento.

Concebido como un centro público de carácter físico y virtual, articula espacios de experimentación, formación, creación y encuentro, con el propósito de ampliar las oportunidades educativas y poner la innovación al servicio de la enseñanza y el aprendizaje.

Su puesta en funcionamiento se inscribe en el proceso de transformación educativa que Córdoba lleva adelante a través del Plan de Desarrollo Educativo Provincial y de las políticas orientadas a fortalecer la Escuela Posible.

A su turno, la vicegobernadora, Myrian Prunotto, destacó: “Estas son las políticas de Estado que realmente nos interesan, nos importan y vemos que valen la pena. Inaugurar este campus es un orgullo. Estamos muy contentos de que esto esté pasando en Córdoba y de que este espacio se convierta en un faro para la transformación educativa”.

El Campus se proyecta como un espacio estratégico para conectar el conocimiento con la práctica, promover nuevas metodologías pedagógicas y facilitar el acceso de docentes y estudiantes a herramientas que están redefiniendo el mundo.

La iniciativa también expresa una definición central de la política pública provincial: la innovación educativa debe ser una oportunidad para todos y no un privilegio de unos pocos. Por eso, Innova Futuro fue pensado como un espacio abierto a la comunidad educativa de toda Córdoba, capaz de trascender sus instalaciones físicas mediante propuestas virtuales, recursos digitales y experiencias que puedan llegar a las escuelas de distintos puntos de la provincia.

Por su parte, el ministro de Educación, Horacio Ferreyra, destacó: “Esta es una decisión que tomó nuestro gobernador apenas asumió, la fuimos construyendo colectivamente y hoy estamos compartiendo ese logro, que es importante para todos los cordobeses».

«Explorando, indagando, creando y cocreando en el territorio, vamos a poder expandir mucho más la transformación educativa en nuestra provincia para que nuestros estudiantes puedan aprender más y mejor”, concluyó.

Eugenia Rotondi, directora general de Innovación Educativa, le agradeció al gobernador por este hito para la educación y destacó: “Nos interesa que puedan encontrarse distintos proyectos, ideas e innovaciones que cotidianamente se desarrollan en las instituciones. Y que este espacio permita escalar esas experiencias y seguir avanzando en la transformación educativa”.

Estuvieron presentes también el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Fernando Sibilla; el secretario de Educación, Luis Franchi; y la secretaría General de Ambiente, Economía Circular y Biociudadanía, Victoria Flores.

Un ecosistema para la educación del futuro

Entre los principales componentes del edificio se encuentran laboratorios de ciencias y de inteligencia artificial, espacios de producción de materiales educativos, una mediateca, propuestas flexibles de formación docente, un canal audiovisual y de streaming y un corredor de educación ambiental.

Esta diversidad de recursos permite pensar al Campus como un verdadero ecosistema de innovación, donde la tecnología no constituye un fin en sí mismo, sino una herramienta para enriquecer la enseñanza, estimular la creatividad, promover el pensamiento crítico y desarrollar nuevas capacidades.

A su vez, el centro busca consolidarse como un punto de encuentro entre escuelas, docentes, estudiantes, universidades, instituciones científicas, organizaciones y actores del sector tecnológico, favoreciendo el intercambio de conocimientos y la construcción colectiva de nuevas experiencias pedagógicas.

De esta manera, Córdoba avanza en la consolidación de una infraestructura educativa que no solo incorpora equipamiento y tecnología, sino que también genera condiciones para producir conocimiento, fortalecer las capacidades docentes y desarrollar propuestas que puedan proyectarse sobre el conjunto del sistema educativo provincial.

Estudiantes y docentes como protagonistas

La apertura del Campus se desarrolló a través de una jornada que puso en el centro a sus principales protagonistas: estudiantes, docentes, directivos y supervisores de diferentes puntos de Córdoba.

Alrededor de 200 estudiantes y 500 docentes, directivos y supervisores participaron de las actividades inaugurales, que combinaron experiencias prácticas, propuestas de formación y espacios de intercambio.

Durante la mañana, estudiantes del IPET 64, IPEMyT 133, IPET 77 y de la escuela ProA Rebeca Guber participaron de actividades simultáneas en el laboratorio de ciencias, el laboratorio de inteligencia artificial, BioLab Nativo, la biblioteca y el playón deportivo.

En paralelo, docentes, equipos directivos y supervisores participaron del conversatorio “Abrir la caja negra de las inteligencias artificiales”, una propuesta de formación orientada a reflexionar sobre las posibilidades, desafíos y transformaciones que estas herramientas plantean para las prácticas educativas.

Como parte de su visita, el gobernador recorrió los diferentes espacios del Campus, dialogó con estudiantes y docentes y conoció las experiencias pedagógicas y tecnológicas desarrolladas durante la jornada.

Asimismo, participó de una entrevista en Innova Play, el nuevo canal educativo y de streaming del Campus, que realizó una transmisión especial para compartir las actividades y acercar esta experiencia a la comunidad educativa.

Con Innova Futuro, Córdoba suma una nueva herramienta para profundizar la transformación educativa, fortalecer el desarrollo profesional docente y generar oportunidades de aprendizaje vinculadas con los desafíos de una sociedad en permanente cambio.

La inauguración del Campus representa, en definitiva, una inversión en el presente y en el futuro de la educación cordobesa: un espacio para que el conocimiento circule, las ideas se transformen en experiencias y la innovación llegue a cada vez más escuelas, docentes y estudiantes de la provincia.