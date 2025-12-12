Bioagroindustria: Crearon Registro Provincial de de Propietario Productor

El Ministerio de Bioagroindustria informa la creación del Registro Provincial de Propietario Productor, una herramienta clave para la planificación, diseño y ejecución de políticas públicas destinadas al desarrollo rural sostenible en Córdoba.

El plazo de inscripción al registro vence el próximo 19 de diciembre. Esta herramienta permitirá identificar y reconocer de manera detallada a los titulares de establecimientos rurales que participan de manera directa en la producción.

Pero sobre todo, será una herramienta estratégica para la implementación de un nuevo descuento del 5% en el Impuesto Inmobiliario Rural para quienes acrediten su condición de propietario productor, una decisión que pretende fomentar el arraigo y reconocer especialmente a aquellos productores que trabajan su campo.

Considerando los descuentos ya existentes como el de Contribuyente Cumplidor (30%) y por validar Buenas Prácticas Agropecuarias (5%), en total el Propietario Productor podría alcanzar un descuento del 40% en el Impuesto Inmobiliario Rural.

Una herramienta para la planificación estratégica

Según datos del último censo agropecuario nacimiento (2018), la provincia de Córdoba tiene un 30 % de campos producidos por sus dueños y un 70 % por arrendatarios.

Si bien el arrendatario puede ser eficiente y responsable con la producción, hay inversiones estructurales que necesitan un retorno extendido y el alquiler de los campos suele ser temporal y determinado por dinámicas anuales de campañas.

Conocer estos datos de manera precisa es importante para la planificación estratégica de obras de infraestructura, proyectos integrales en cuencas hidrográficas, conservación de suelo, forestaciones, sistemas de riego, etc.

Con esta iniciativa, el Gobierno de Córdoba fortalece la transparencia, mejora la focalización de los recursos públicos y consolida una política de desarrollo rural basada en información precisa y planificación estratégica.

¿Cómo inscribirse?

En primer lugar, ingresar a tu cuenta de Ciudadano Digital.

Luego, en la sección de trámites, buscar la Secretaría de Ganadería. Allí dentro, seleccionar DD JJ EME | DAÑOS SOY PROPIETARIO y allí se deberá cargar una declaración jurada.

Los productores agrícolas deben adjuntar declaración jurada SISA, donde figure su cuenta catastral y se indique si es propia o alquilada; y los productores ganaderos, hortícolas o frutícolas tienen que insertar constancia de RENSPA, donde indiquen si esa cuenta es propia o alquilada.

En el caso de que la actividad productiva sea llevada a cabo por una persona jurídica que no sea la titular de la cuenta catastral del inmueble donde se desarrolla la actividad, dicha persona jurídica sólo será considerada y validada como Propietario-Productor si uno o más de sus socios o integrantes es, a su vez, el propietario registral del inmueble objeto de la explotación, para esto se deberán adjuntar los documentos que lo avalen.