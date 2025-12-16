Expusieron en la Legislatura lineamientos para el sector rural

El ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso, acompañado por funcionarios del área, expuso en la Legislatura ante las Comisiones de Economía y Presupuesto; de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; y de Legislación.

“Celebramos siempre este ejercicio de escuchar y de poder exponer los avances de nuestra gestión a los legisladores, y poder dar respuestas a sus inquietudes”, dijo Busso.

El ministro destacó que el Gobierno Provincial continúa avanzando con políticas consensuadas y de fuerte impacto productivo.

“El Gobernador tiene como objetivo aliviar la carga impositiva e incentivar las inversiones y el trabajo”, agregó al explicar la importancia de la reducción del Impuesto Inmobiliario Rural dentro del Plan de Reducción de Impuestos, que se suman a la eliminación de impuestos distorsivos como el de Mera Compra.

Además, detalló las bases del nuevo registro de Propietarios Productores que busca incentivar la producción en campos propios de la provincia, otorgando un descuento adicional del 5% en el Impuesto Inmobiliario Rural, que se suma al otro 35% al que pueden acceder los productores mediante el Programa de Buenas Prácticas Agropecuarias y Contribuyente Cumplidor.

También subrayó el valor estratégico del Fondo de Desarrollo Agropecuario, al recordar que “el 98% de lo recaudado vuelve directamente al sector productivo, permitiendo sostener obras fundamentales sin competir con otras prioridades del Estado”.

Al referirse a otros desafíos para 2026, destacó el Plan Piloto de Seguros Multiriesgo, único en su tipo en el país que permitirá reducir el impacto económico en zonas afectadas por factores climáticos adversos; la reglamentación y puesta en marcha de la ley de caminos rurales, normativa que establece un sistema de gestión integral para los caminos rurales no pavimentados; y la implementación de la ley de igualdad territorial que permitirá destinar recursos a zonas más desfavorecidas, entre otros ejes de gestión.

Logros en 2025

Durante su presentación, el titular de la cartera productiva detalló los principales logros alcanzados durante el 2025, y respondió consultas de legisladores de distintos bloques sobre infraestructura y seguridad rural, Plan Provincial Agroforestal, el programa Gen Nativo, las líneas de crédito ganadero articuladas con el Banco de Córdoba y los programas ejecutados por las Subsecretarías de Biodesarrollo e Innovación Agropecuaria y de Agricultura Familiar.

Finalmente, Busso reafirmó el compromiso del Ministerio con el desarrollo sostenible y la articulación público-privada como base del modelo productivo cordobés: "Nuestra provincia sigue demostrando que es posible impulsar la producción cuidando los recursos y trabajando junto al sector para transformar la matriz productiva".