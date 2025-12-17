Por casos de Triquinosis, recuerdan medidas para evitar riesgos al consumir chacinados

El Ministerio de Salud de Córdoba, a través del Departamento de Zoonosis, notificó cinco casos de triquinosis de personas de la localidad de Laboulaye.

Los pacientes recibieron atención médica en un centro público de la misma localidad, y se encuentran bajo seguimiento ambulatorio, presentando una evolución favorable.

Cabe mencionar que, de las entrevistas epidemiológicas llevadas a cabo, se identificó como fuente probable de infección el consumo de salame sin etiqueta, de venta ambulante.

Por el momento el origen del foco se encuentra en estudio y las investigaciones son llevadas a cabo por el Departamento de Zoonosis del Ministerio de Salud de Córdoba, por agentes de la Dirección de Alimentos del Ministerio de Industria, Comercio y Minería, de la Dirección General de Fiscalización del Ministerio de Agricultura y Ganadería, por SENASA, y por el área de salud y bromatología del municipio implicado.

Por este motivo, es importante tener en cuenta los riesgos de consumir, vender o comprar carne de cerdo y sus derivados de dudosa procedencia o sin la inspección sanitaria correspondiente.

Asimismo, se solicita a las personas que presenten síntomas compatibles con la enfermedad que consulten al centro de salud más cercano.

Sobre la triquinosis

La triquinosis es una enfermedad transmitida por la ingesta de carne o derivados cárnicos de cerdo crudos o mal cocidos, contaminada con el parásito Trichinella spiralis

Las manifestaciones clínicas son muy variables y pueden cursar como una infección inadvertida o presentar síntomas que, por lo general, comienzan con fiebre, dolor muscular intenso, dolor de cabeza y dolor e hinchazón alrededor de los ojos. También pueden aparecer signos gastrointestinales como diarrea y vómitos.

Recomendaciones para prevenir esta enfermedad

No consumir ni permitir el consumo de carnes crudas y/o chacinados caseros que no hayan sido inspeccionados previamente a la elaboración.

No consumir choripán en puestos no autorizados o no habilitados, en los que no se puede demostrar la inocuidad y la trazabilidad del producto adquirido.

La salazón y el ahumado de las carnes no son suficientes para destruir los parásitos presentes.

Es importante remarcar que la comercialización de carne o sus derivados provenientes de establecimientos no autorizados está totalmente prohibida.