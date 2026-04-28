Bioagroindustria: Distribuyeron las semillas de la temporada otoño-invierno

El Ministerio de Bioagroindustria de la provincia informa que se distribuyeron las semillas de la temporada otoño-invierno en todo el territorio provincial, en los distintos puntos de entrega, entre los que se encuentran municipalidades, agencias zonales entre otras.

Los beneficiarios del programa provincial “La Huerta en Tu Hogar”, recibirán la notificación correspondiente a través de CiDi y del correo electrónico registrado al momento de la inscripción. En dichos avisos se detallarán los lugares, días y horarios habilitados para el retiro de los kits de semillas.

En esta edición, el programa alcanzará a 40.278 beneficiarios, quienes se inscribieron a través de CiDi nivel 2 de manera voluntaria, gratuita y siendo mayores de edad.

Los kits que se entregarán incluyen distintas especies de temporada otoño-invierno. Los kits individuales y colectivos están compuestos por perejil, rúcula, acelga, espinaca, remolacha y repollo.

Por otra parte, se dispondrá de kits comunitarios, pensados para superficies de 50, 100 y 200 m², que incluirán 10 especies: arvejas, habas, zanahoria, espinaca, remolacha, repollo, perejil, acelga, cebolla y rúcula.

De esta manera, el Gobierno de Córdoba continúa promoviendo la producción de alimentos en el hogar y fortaleciendo el acceso a una alimentación saludable en toda la provincia.