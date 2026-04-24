Santa Fe: Buscan mitigar impacto de inundaciones, con incidencia en el sector productivo

El Ministerio de Desarrollo Productivo de la Provincia de Santa Fe, a través de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, anunció una serie de medidas destinadas a mitigar el impacto de las inundaciones que están sufriendo el centro y el norte de esa provincia, con un fuerte impacto productivo, sobre todo en la ganadería, un actividad muy relevante en esa región.

Los productores que no puedan emitir el Documento de Tránsito Electrónico (DTE) por problemas de conectividad u otras limitaciones derivadas de la emergencia podrán gestionar certificados de traslado a través de la Provincia.

Las medidas alcanzan a productores de los departamentos General Obligado, Vera, 9 de Julio, San Javier y Garay, en el norte y centro-este provincial, así como San Cristóbal, San Justo, Castellanos y Las Colonias, en la región central.

Nota web Infocampo

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