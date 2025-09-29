Bioagroindustria: El Ministro Busso reclamó «la quita de retenciones al campo»

El ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso, encabezó el acto de apertura de ExpoBell, la muestra rural, industrial y comercial que se desarrolló del 26 al 28 de septiembre en Bell Ville.

En su discurso, Busso destacó el compromiso del Gobierno de Córdoba con el fortalecimiento de los sectores productivos y remarcó: “Necesitamos ser un país normal, con un modelo productivo previsible, que defienda al hombre y mujer de campo, así como a los sectores industriales que generan valor agregado. Creemos que si los sectores productivos son protagonistas del crecimiento vamos a entrar en un proceso distinto”.

En esa línea, reiteró que “las retenciones tienen que ser cero y vamos a seguir reclamándolo porque ese porcentaje es posible”.

El ministro también puso en valor la inversión en infraestructura rural y anticipó que próximamente comenzará la obra de 32 kilómetros de enarenado, que se ejecutará a través del Fondo de Desarrollo Agropecuario (FDA).

Por otro lado, Busso recorrió la muestra y dialogó con los expositores y productores, quienes exhibieron sus productores y compartieron los avances tecnológicos más recientes del sector.

Financiamiento productivo

Busso, autoridades de Bancor y el presidente de la Sociedad Rural de Bell Ville, José María Bernardi, firmaron un acta de financiamiento con subsidio del Gobierno provincial destinada a líneas crediticias orientadas a mejorar la infraestructura y el equipamiento de los productores cordobeses.

Las herramientas financieras estarán disponibles para distintos fines, como la adquisición de maquinaria, equipamiento e infraestructura; la compra de insumos agrícolas y ganaderos; la implementación de sistemas de cría, y el descuento de cheques de consignatarias y cabañeros.

De esta manera, el Gobierno de Córdoba, a través del Ministerio de Bioagroindustria, reafirma su compromiso con la creación de condiciones favorables para los productores de la región, asegurando su acceso a recursos que promuevan la competitividad, la innovación y la inserción en los mercados nacional e internacional.

Estuvieron presentes el intendente de Bell Ville, Juan Manuel Moroni, el secretario de Seguridad de la Provincia, Ángel Bevilacqua; el secretario de Ganadería, Marcelo Calle, el director de Infraestructura Agropecuaria, Franco Mugnaini; el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, El director ejecutivo de la Sociedad Rural Argentina, Guillermo Vitelli, la presidenta de Coninago Córdoba, Vanesa Padullés, el director de Vinculación Institucional, Mariano Montedoro, entre otras autoridades.