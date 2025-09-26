Bioagroindustria convoca a productores apícolas para elegir Consejo Asesor Apícola

A través de la Resolución N° 373 publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Bioagroindustria convoca a todos los productores apícolas de la provincia de Córdoba a participar del proceso de elección de representantes departamentales que integrarán el Consejo Asesor Apícola para el período 2025-2027.

De acuerdo a lo establecido por la Ley N.º 8079 y la Resolución Ministerial, las elecciones se realizarán en dos instancias:

Postulación de candidatos Fecha: del 1 al 20 de octubre de 2025

Modalidad: a través de la Plataforma Ciudadano Digital (CiDi Nivel 2). Comicios Fecha: desde el 27 de octubre a las 9:00 h hasta el 7 de noviembre a las 9:00 h .

hasta el . Modalidad: vía Plataforma CiDi Nivel 2, mediante formulario habilitado para tal fin.

Requisitos para participar:

Estar inscriptos en el RENAPA con estado vigente.

con estado vigente. Contar con identidad digital registrada en CiDi Nivel 2 .

. Expresar la intención de participar en el formulario de inscripción habilitado en la plataforma.

En caso de postulación, los interesados deberán regularizar su situación en RENAPA antes del 30 de septiembre de 2025 .

. Los productores que solo participen como votantes tendrán plazo hasta el 24 de octubre de 2025 para regularizar su inscripción.

El Consejo Asesor Apícola es un órgano clave para la promoción y fortalecimiento de la actividad en la provincia, integrado por representantes de organismos oficiales, instituciones académicas y productores de todas las regiones.

Se invita a todos los productores apícolas a sumarse a este proceso democrático que permitirá renovar y fortalecer la representación del sector en Córdoba.