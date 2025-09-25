Vence inscripción al Programa de Buenas Prácticas Agropecuarias

El Ministerio de Bioagroindustria recuerda que hasta el 30 de septiembre inclusive se encuentra habilitada la inscripción al Programa Buenas Prácticas Agropecuarias, que este año celebra su 9° edición y continúa consolidándose como una política pública innovadora en el país.

El programa permite validar 21 prácticas y más de 60 indicadores que otorgan reconocimientos económicos a los productores agropecuarios que producen de manera responsable con los recursos naturales.

Actualmente participan más de 3.000 productores y cerca de 3 millones de hectáreas están bajo manejo sostenible en Córdoba.

El objetivo central de BPAs es instalarse como una política agroalimentaria que contribuya al desarrollo sostenible, promoviendo la adopción regular de prácticas responsables en la agricultura, ganadería, apicultura, horticultura, fruticultura y sistemas mixtos.

Además, busca generar un cambio cultural en el sistema productivo mediante la medición de variables productivas, sociales y ambientales, el cumplimiento de normas y leyes, y la incorporación de nuevas tecnologías y conocimientos a través de la capacitación, el asociativismo y la comunicación.

En este sentido, el Gobierno de la Provincia de Córdoba considera fundamental que las actividades agropecuarias se desarrollen bajo un modelo sostenible, basado en la innovación tecnológica, el cuidado de los recursos naturales y la capacitación permanente.

Por eso, se impulsa el programa como una herramienta que articula incentivos concretos y fomenta la adopción sistemática de buenas prácticas en todo el territorio provincial.

Toda la información sobre el programa está disponible en la web https://bpa.cba.gov.ar/ y se encuentran habilitadas las líneas de consulta y asesoramiento telefónico: 3518072567 / 3512302948 / 3517053486, o bien vía mail: buenaspracticas@cba.gov.ar / bpascba@gmail.com