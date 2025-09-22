Córdoba sede del VI Encuentro Latinoamericano de Mujeres Rurales

La provincia de Córdoba será sede del VI Encuentro Latinoamericano y del Caribe de Mujeres Rurales – ENLAC-, que tendrá lugar del 23 al 27 de septiembre próximo, en el predio de la Asociación Gremial de Empleados de Comercio de Córdoba – AGEC- en Villa Parque Santa Ana.

El evento reunirá a 300 representantes de los países de la región que son parte de la Red de Mujeres Rurales de América Latina y El Caribe -RedLAC- para compartir experiencias y fortalecer lazos en la lucha por la igualdad y el desarrollo sostenible, que permitan incidir para un cambio social que construya una sociedad más justa y con equidad de género.

El Gobierno de Córdoba acompaña este VI ENLAC en concordancia con la trayectoria de articulación previa y desarrollo de políticas destinadas a la población rural a través de los ministerios de Bioagroindustria y Desarrollo Social y Promoción del Empleo.

La convocatoria, que se realiza por primera vez en la provincia, se da en el marco del Decenio 2024-2034 impulsado por la Organización de Estados Americanos (OEA), con la consigna: “Sembrando nuestra lucha, cultivando derechos, construyendo la mundialización de la Declaratoria de la Década de las Mujeres Rurales por una vida digna para niñas, adolescentes y mujeres de los entornos rurales en las Américas y el Mundo”.

Participarán mujeres de 17 países: México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Puerto Rico, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay y Argentina (16 provincias).

Además, de representantes de organismos internacionales como CIM-OEA, PNUD, FAO, CAF, entre otros. Esta diversidad permitirá nutrir los debates y fortalecer la unidad en la diversidad geográfica y cultural de las diversas comunidades.

La Apertura del ENLAC 2025 será el 23 de septiembre, fecha en la que en Argentina se conmemora el Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer, por la sanción en 1947 de la Ley 13.010 que reconoció el derecho al voto femenino.

Contará con la presencia de la presidenta de la Red de Mujeres Rurales de América Latina y El Caribe, Luz Haro; la ministra de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, Laura Jure; su par de Bioagroindustria, Sergio Busso; la secretaria de la Mujer, Claudia Martínez; y la subsecretaria de Agriculltura Familiar, Mariana Victoria Vigo; y de representantes del instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria –INTA-.

Los ejes temáticos que se abordarán durante los cinco días son los siguientes:

– Tierra, producción y trabajo

– Agua: Nacimiento, vida y muerte del agua

– Violencia, derechos e igualdad de oportunidades

– Comunicación comunitaria y TICs

– Participación ciudadana y política

– Cambio climático y afectaciones a la naturaleza y a la media y pequeña producción.

Sobre la Red de Mujeres Rurales de América Latina y El Caribe

La RedLAC es una organización internacional fundada en 1990, en San Bernardo, Argentina, que desde hace 35 años constituye un espacio para las mujeres rurales, trabajadoras del campo, productoras de la tierra, guardianas de la naturaleza y la vida.

Decenio 2024-2034

La 53ª Asamblea General de la OEA del 23 de junio de 2023, aprobó de manera unánime la Declaratoria Oficial del Decenio Interamericano por los Derechos de todas las Mujeres, Adolescentes y Niñas en entornos rurales de las Américas (2014-2034)

Esta declaración, surgida desde la experiencia de sus propias lideresas en el marco de los ENLAC, representa un reconocimiento histórico al rol de las mujeres rurales en la vida de las comunidades y plantea un mandato hemisférico para promover políticas públicas progresivas que garanticen sus derechos.

El acompañamiento por parte de la Provincia del encuentro reafirma el compromiso estatal con la promoción de medidas progresivas que garanticen el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres rurales y la erradicación de todas las formas de discriminación que aún las atraviesan.

Con la convicción de que la agricultura familiar es un pilar de la vida rural: No solo provee sustento económico, sino que transmite cultura, cuida el territorio y fortalece los lazos comunitarios. Reconocer a las mujeres como protagonistas de este entramado resulta fundamental para avanzar hacia un desarrollo equitativo, sostenible e inclusivo.