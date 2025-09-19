Departamento de Zoonosis: Lo que hay que saber sobre la Triquinosis

El Ministerio de Salud de Córdoba, a través del Departamento de Zoonosis, reportó seis brotes de triquinosis en diferentes localidades provinciales.

Se trata de 65 casos, de los cuales 28 corresponden a la localidad de Serrano (departamento Presidente Roque Sáenz Peña), 14 a Río Cuarto (departamento Río Cuarto), 11 a la ciudad de Córdoba (departamento Capital), 5 a Alpa Corral (departamento Río Cuarto), 4 a Wenceslao Escalante (departamento Unión) y 3 a Colonia Tirolesa (departamento Colón).

Todas las personas fueron atendidas en centros de salud públicos y privados; 10 de ellos requirieron hospitalización.

En la actualidad, un paciente permanece internado y el resto se encuentra con atención ambulatoria, con buena evolución.

Las entrevistas epidemiológicas permitieron identificar que algunos de los brotes estarían asociados al consumo de salames, chorizos y otros chacinados de elaboración casera, provenientes de faenas familiares. Y otros vinculados a productos adquiridos en el circuito comercial.

Las acciones de control son realizadas por el Departamento de Zoonosis del Ministerio de Salud de Córdoba, la Dirección de Fiscalización del Ministerio de Bioagroindustria, SENASA, la Dirección General de Control de la Industria Alimenticia y las áreas de salud y bromatología de los municipios implicados.

Prevención

La triquinosis es una enfermedad transmitida por la ingesta de carne de cerdo cruda o mal cocida, contaminada con el parásito Trichinella spiralis.

Las manifestaciones clínicas son muy variables y pueden cursar como una infección inadvertida o presentar síntomas que, por lo general, comienzan con fiebre, dolor muscular intenso, dolor de cabeza y dolor e hinchazón alrededor de los ojos.

También pueden aparecer signos gastrointestinales como diarrea y vómitos.

Para prevenir esta enfermedad se recomienda:

No consumir ni permitir el consumo de carnes crudas y/o chacinados caseros que no hayan sido inspeccionados previamente a la elaboración.

Verificar el rótulo o etiqueta de fabricación en todos los subproductos de cerdo que se adquieran.

Identificar: marca del producto; empresa responsable; número de habilitación nacional del establecimiento; fecha de elaboración y de vencimiento del producto; condición de mantenimiento en cuanto a temperaturas ambientales; y rótulo con la composición.

No consumir choripán en puestos no autorizados o no habilitados.

Tener en cuenta que la salazón y el ahumado de las carnes no son suficientes para destruir los parásitos presentes.

Es importante remarcar que la comercialización de carne o sus derivados provenientes de establecimientos no autorizados está totalmente prohibida.