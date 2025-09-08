Bioagroindustria: Programa de Buenas Prácticas Agropecuarias suma novedades

El Programa Buenas Prácticas Agropecuarias (BPAs), que ejecuta la Provincia a través del Ministerio de Bioagroindustria, sigue sumando nuevas novedades.

En el marco de la 9° edición del programa, se incorporó una nueva práctica innovadora: la implementación de corredores biológicos para la conservación y restauración de biodiversidad.

La iniciativa busca restaurar ecosistemas degradados en regiones agrícolas y ganaderas, generando espacios de integración territorial que conecten lotes productivos con pulmones verdes urbanos, reservas naturales y Áreas Naturales Protegidas.

Para lograrlo se promoverá la restauración ecológica con especies nativas. Así se impulsa una restauración ecológica participativa, donde los productores se convierten en protagonistas de la conservación.

También en esta edición, el Programa BPAs sumó un indicador de Manejo de Fauna Silvestre en la producción ganadera. Esta práctica promueve la convivencia con especies nativas, a través de soluciones innovadoras y no letales —luces disuasorias, perros protectores Maremmano y burros o mulas guardianes— que permiten reducir pérdidas productivas, minimizar el uso de métodos agresivos y fortalecer el equilibrio de los ecosistemas.

La medida contempla, además, capacitaciones en biodiversidad y producción de manera conjunta.

La sostenibilidad como política pública

Buenas Prácticas Agropecuarias es una política pública que reconoce a los productores que hacen las cosas correctamente “tranqueras adentro”.

Valora y acompaña a quienes incorporan prácticas sostenibles en sus sistemas de producción. Ya cuenta con más de 3.000 productores participantes y más de 3 millones de hectáreas bajo manejo sostenible, afirmándose como una de las políticas públicas más innovadoras y de mayor alcance en el país.

“Estos nuevos avances en el Programa Buenas Prácticas Agropecuarias vienen a mejorar la rentabilidad de la producción, no es solo una cuestión romántica hablar del cuidado del ambiente. Se trata de cuidar los recursos para tener una eficiencia productiva. El productor sabe que estas acciones se ven reflejadas en los resultados y por eso entiende que es un ganar – ganar”, dijo el ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso.

“Lo que intentamos es optimizar lo que nos toca administrar. Y con este objetivo buscamos incorporar al programa de buenas prácticas agropecuarias algunas prácticas ambientales que suman no desde el romanticismo sino más bien desde el pragmatismo, buscando evaluar en términos de producción y de ambiente cómo estas pequeñas cosas empiezan a modificar el camino de la producción sustentable o el del ambiente productivo”, afirmó la ministra de Ambiente y Economía Circular, Victoria Flores.

En ese sentido, Flores añadió que “los recursos naturales son los que permiten producir, el desarrollo y los que generan industria; en definitiva, los que generan trabajo, que es lo que un gobierno siempre busca. En esta línea entendemos el ambiente con una mirada integral que no solo tiene que ver con la producción sino también con el cuidado de la fauna, de la flora, de la biodiversidad, por eso esto que sucede hoy no es menor para nosotros».

Busso felicitó los equipos de ambos ministerios por el trabajo articulado que llevaron adelante para conservar la biodiversidad a través de las Buenas Prácticas Agropecuarias.

Córdoba marca el rumbo

Desde su lanzamiento en el año 2017, el programa ha sido incorporado por miles de productores de gran cantidad de localidades de la provincia y ha logrado expandirse territorialmente de forma sostenida. De esta forma, se consolida como una herramienta estratégica para fortalecer la sostenibilidad y competitividad del campo cordobés.

Con la incorporación de los corredores biológicos, Córdoba da otro paso hacia la integración de producción y biodiversidad, generando beneficios ambientales, sociales y productivos para toda la sociedad. Córdoba vuelve a marcar el rumbo en materia de sostenibilidad agropecuaria.

Inscripciones

Cabe recordar que las inscripciones al Programa Buenas Prácticas Agropecuarias edición 2025 se encuentran abiertas hasta el 30 de septiembre. Los productores que deseen inscribirse pueden hacerlo a través de CIDI, donde encontrarán los formularios y requisitos correspondientes.

Para más información ingresar a la web https://bpa.cba.gov.ar/, contactarse vía WhatsApp a los siguientes números: 351-8072567 / 351-2302948 / 351-7053486, o al correo electrónico bpascba@gmail.com.