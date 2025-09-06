INTA Brinkmann: LLevaron a cabo charla sobre perspectivas climáticas en la región

Organizado por el INTA AER BRINKMANN, se llevó a cabo una charla sobre la situación actual y las perspectivas para los próximos meses en la región.

La meteoróloga Natalia Gattoni del INTA CASTELAR, explicó que agosto se presentó con características poco habituales en cuanto a volumen de lluvias, lo que complica aún más los pronósticos.

“El productor necesita planificar, elaborar estrategias, pero hoy no hay demasiada certidumbre respecto a lo que pueda ocurrir en los próximos meses. Por eso es fundamental estar atentos a los informes oficiales y a las estadísticas”, señaló.

En este sentido, subrayó que el rango de lluvias normales para la época es una de las posibilidades para la región, aunque se esperan temperaturas en promedio más cálidas.

Gattinoni sostuvo que “todos los pronósticos coinciden en que el verano será, en promedio, normal a más cálido, en línea con lo que viene ocurriendo en los últimos años”.