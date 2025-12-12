Boleto Educativo Cordobés continúa vigente hasta el viernes 26 de diciembre

La Secretaría de Transporte de la Provincia de Córdoba informa que el Boleto Educativo Cordobés (BEC) continuará vigente hasta el viernes 26 de diciembre de 2025 para todos los niveles educativos —inicial, primario, secundario, superior y universitario—.

De esta manera, el programa acompañará a toda la comunidad educativa durante el cierre del calendario escolar, asegurando el acceso al transporte para la realización de actividades, tareas y compromisos académicos hasta esa fecha.

El beneficio está destinado a:

Estudiantes regulares de instituciones educativas públicas de gestión estatal y privadas con aporte estatal, en los niveles inicial, primario, secundario, superior y universitario.

Estudiantes universitarios de instituciones privadas sin aporte estatal que cuenten con una beca que cubra el 50% o más de cuotas o aranceles.

Docentes de instituciones públicas de gestión estatal y privadas con aporte estatal, y docentes universitarios de establecimientos públicos dentro de la provincia.

Personal no docente de instituciones públicas de gestión estatal y privadas con aporte estatal, desde nivel inicial hasta nivel superior.

Asimismo, se informa que en 2026 el beneficio estará disponible nuevamente al inicio del período escolar o académico correspondiente a cada nivel educativo.

Para acceder al BEC, las personas postulantes deben encontrarse debidamente matriculadas para el ciclo lectivo correspondiente. El trámite es 100% online y se realiza a través de Ciudadano Digital (CiDi) nivel 2, completando el Formulario Único de Postulantes (FUP).

“El gobernador Martín Llaryora nos instruyó a continuar fortaleciendo esta política pública que permite el acceso a la educación, que es una prioridad de la gestión. La continuidad del BEC garantiza igualdad de oportunidades para miles de cordobeses y cordobesas”, afirmó el Secretario de Transporte, Marcelo Rodio.