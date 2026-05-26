Brillante cierre de los Festejos Patrios y actividad generando conciencia sobre el Reciclaje

Cerrando las actividades previstas en el fin de semana largo por el feriado Patrio del 25 de Mayo, este lunes se llevó a cabo una jornada que no solo tenía el objetivo de revalorizar nuestros colores celeste y blanco, sino también una actividad vinculada al Reciclaje, con el fin de seguir concientizando en esta materia.

Por ello en una carpa ubicada al costado del escenario del Parque Central, se recibieron botellas de vidrio, plástico, tapitas, cartón, etc, de parte de los asistentes, quienes recibían a cambio diferentes premios como señaladores, llaveros, lapiceras, plantines, entre otros.

La música no faltó sobre el escenario, a través de Antigal, quienes dejaron un amplio repertorio que disfrutó una nutrida cantidad de personas que se dieron cita como en cada ocasión, y especialmente en esta jornada del lunes 25, donde las condiciones climáticas acompañaron ampliamente.

En el ingreso al lugar, también llegaron diferentes propuestas de Emprendedores Locales, y funcionó un buffet a cargo de la Cooperadora del Jardín 25 de Mayo.