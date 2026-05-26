Conmemoraron nuevo aniversario de la Revolución de Mayo

Una vez más, la comunidad de Brinkmann conmemoró un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo.

Autoridades municipales, encabezadas por el Intendente Mauricio Actis, referentes de instituciones de la ciudad se hicieron presentes para acompañar esta importante celebración desarrollada frente al CENI 25 de Mayo, en la esquina de Córdoba y Rivadavia.

El Intendente Actis pidió que: “En tiempos de inmediatez, nos ocupemos más de lo que le pasa al vecino, como hacían los hombres de Mayo, que de aquello que sucede lejos de nuestras comunidades”.

Fue un acto de mucho colorido, con la participación de alumnos en representaciones artísticas, musicales y con el broche de oro habitual con el desfile de la Banda Lisa Escolar del colegio anfitrión.

“Es aqui, en nuestras comunidades, donde está la verdadera semilla de una patria justa, de un país empatico”, concluyó el Intendente.

¡Viva la Patria!