Brindan en Morteros taller «Cómo la tecnología transforma la gestión y los resultados»

La propuesta busca acercar herramientas digitales para optimizar la gestión de emprendimientos, comercios y pequeñas y medianas empresas. La actividad será presencial y estará a cargo del ingeniero especialista Gabriel Cerutti.

La Municipalidad de Morteros, junto a la Universidad Provincial de Córdoba (UPC) Sede Morteros Ezpeleta, invita a emprendedores, comerciantes, responsables de pequeñas y medianas empresas y referentes del desarrollo productivo a participar del taller “Negocio Conectado”, una iniciativa destinada a promover la incorporación de herramientas digitales en la gestión cotidiana de los negocios.

Durante el encuentro se presentarán alternativas accesibles de software de gestión y se abordará cómo la tecnología puede contribuir a organizar procesos, optimizar el funcionamiento de las empresas, mejorar la eficiencia operativa y facilitar la toma de decisiones estratégicas.

La propuesta busca acercar soluciones tecnológicas concretas y al alcance de los negocios locales, tanto para quienes están dando sus primeros pasos en la digitalización como para aquellos que desean profundizar la incorporación de estas herramientas.

El taller estará a cargo del ingeniero especialista Gabriel Cerutti y contará con una modalidad teórico-práctica, que permitirá conocer y explorar distintas herramientas aplicables a la realidad de cada negocio.

La actividad se realizará el lunes 16 de noviembre, a las 19 horas, de manera presencial, en la Sede de la UPC Morteros Ezpeleta.

Para informes e inscripciones, los interesados pueden comunicarse al 3562 547806.

Esta iniciativa representa una oportunidad para que el sector comercial y productivo de Morteros incorpore nuevos conocimientos, fortalezca su gestión y aproveche las posibilidades que ofrece la tecnología para potenciar sus resultados.