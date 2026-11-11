Morteros: Renuevan comisiones de Centros Vecinales

La Junta Municipal definió el cronograma del proceso que permitirá renovar las comisiones directivas de las instituciones vecinales. Las listas podrán presentarse hasta el 17 de noviembre y las asambleas se realizarán el 25 de noviembre.

La Municipalidad de Morteros informa que el pasado martes 3 de noviembre, la Junta Municipal se reunió con representantes de los centros vecinales de la ciudad con el objetivo de avanzar en el proceso de renovación de autoridades de estas instituciones, conforme a lo establecido por la Ordenanza N.º 1756 y sus modificatorias N.º 3042 y N.º 3533.

Durante el encuentro se definió el cronograma de actividades y las fechas correspondientes al proceso, que permitirá a los centros vecinales renovar sus respectivas comisiones directivas.

En este marco, el miércoles 4 de noviembre se llevó adelante la presentación de los padrones en cada centro vecinal, mientras que el martes 10 de noviembre se realizó la convocatoria formal a las asambleas, previstas para el miércoles 25 de noviembre.

Asimismo, quienes deseen participar del proceso tendrán tiempo hasta el martes 17 de noviembre para presentar las listas correspondientes en sus respectivos centros vecinales.

El cronograma establece que, en caso de presentarse una única lista en todos los centros vecinales, la proclamación de autoridades se realizará el jueves 10 de diciembre.

Por otra parte, si en al menos un centro vecinal se presentan dos o más listas, se llevará adelante el acto eleccionario el sábado 12 de diciembre. En este caso, la proclamación de las autoridades electas tendrá lugar el jueves 17 de diciembre.

Desde la Municipalidad de Morteros se destaca la importancia de este proceso democrático, que promueve la participación ciudadana y fortalece a los centros vecinales como espacios fundamentales de representación, diálogo y construcción comunitaria.