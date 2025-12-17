Brindan recomendaciones debido a la detección de Influenza A H3N2 variante K en Europa

, Cordoba, Córdoba, Argentina, 13 de Octubre de 2023, Foto: Agustin Ottonelli

El Gobierno de Córdoba, a través del Ministerio de Salud, brinda recomendaciones a la población debido a la detección de casos de influenza A H3N2 variante K en Europa, con el objetivo de prevenir el ingreso de este virus en la provincia.

La principal medida de prevención es la vacunación antigripal de la temporada 2025, especialmente para personas de los grupos priorizados que aún no se hayan inmunizado durante este año y para aquellas personas que tengan planificado viajar a países del hemisferio norte.

Al respecto, María Eugenia Vittori, del Departamento de Epidemiología, expresó: “Ante la aparición en Europa de una cepa con mutaciones del virus de la gripe, se recomienda a las personas que pertenecen a los grupos de riesgo completar su esquema correspondiente a este año. En cuanto a las personas que van a viajar a países del hemisferio norte, también se recomienda la vacunación, aún si no pertenecen a estos grupos priorizados”.

Vale recordar que los grupos priorizados son:

Niños entre 6 a 24 meses.

Embarazadas en cualquier trimestre del embarazo.

Puérperas que no hayan sido vacunadas durante la gestación.

Personal de salud.

Mayores de 65 años.

Personas entre 2 y 64 años que presenten alguna de las siguientes comorbilidades: diabetes, asma, enfermedades cardíacas, renales, inmunocomprometidos, obesos y con síndromes genéticos o neuromusculares.

Personas que viajarán al hemisferio norte durante su temporada invernal.

La vacuna se encuentra disponible de manera gratuita en los más de 800 vacunatorios habilitados en la provincia, se puede acceder mas informacion de la ubicacion a través del siguiente link: https://ministeriodesalud.cba.gov.ar/centros-de-vacunacion/

Recomendaciones para personas que ingresan al país

En relación a las personas que ingresan al país desde el hemisferio norte (ya sean residentes argentinos que regresan de viaje o turistas) se recomienda estar atentos a la aparición de síntomas como fiebre, mialgias, astenia, rinorrea y tos.

Ante la presencia de alguno de estos signos, deberá acudir en forma inmediata a un centro de salud más cercano.

Desde la cartera sanitaria se aclara que no es necesario realizar aislamiento respiratorio ni testeo al ingresar al país.