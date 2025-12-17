Dieron cierre de ciclo al Programa «Bien-Estar» para Personas Mayores

En un emotivo encuentro, se llevó a cabo el cierre de ciclo del Programa Bien-Estar para Personas Mayores de la Universidad Provincial de Córdoba (UPC), una propuesta que en 2025 convocó a 3.023 participantes, quienes recibieron sus certificados tras completar los trayectos formativos y culturales.

El encuentro, que tuvo lugar en dependencias de la Facultad de Educación y Salud (FES) de la casa de estudios, fue presidido por la rectora, Julia Oliva Cúneo, y la ministra de Desarrollo Humano de la Provincia, Liliana Montero.

“La iniciativa del Programa Bien-Estar sigue creciendo. Como universidad pública tenemos la obligación de dar respuestas a los proyectos de las personas en cada etapa de su vida. Seguimos apostando por un envejecimiento activo, por una mayor calidad de vida, y estamos muy orgullosos de que eso suceda con el abrazo de nuestra Universidad Provincial”, sostuvo Oliva Cúneo.

La rectora destacó el trabajo mancomunado con la Secretaría de Desarrollo Humano como uno de los pilares del Programa.

Por su parte, la ministra Montero apuntó: “Cada una de estas actividades, talleres, conversatorios, son mucho más que un encuentro de personas mayores: son un espacio de salud y prevención. Entendemos el valor del encuentro: es el valor del abrazo, de la caricia, de mirarnos, de compartir nuestras alegrías y tristezas. Eso es lo que entendemos como política pública de desarrollo humano, y seguiremos potenciando este Programa junto con nuestra querida universidad”.

Participaron por la UPC el secretario de Coordinación y Asuntos Legales, Juan Valfré; el secretario de Extensión, Gonzalo Pedano; la decana de la FES, Mariana Etchegorry; y el director del Programa Bien-Estar, Paulo Barbariga.

También docentes, talleristas, familiares de las y los participantes, e integrantes de las distintas secretarías del Ministerio de Desarrollo Humano.

El encuentro incluyó intervenciones artísticas a cargo del taller de Folclore del CIPEM Don Bosco y del taller de Canto de la sede UPC, que aportaron un cierre festivo a una jornada marcada por el reconocimiento al compromiso y la participación activa de las personas mayores.

La palabra de los beneficiarios

Viviana, participante del CIPEM Don Bosco, destacó el valor del encuentro y del espacio compartido, al señalar que que poder estar presente “es muy lindo”, porque permite reencontrarse con otros compañeros y sentirse acompañada en el proceso.

Por su parte, Liliana Bazo, integrante también del CIPEM Don Bosco, contó que llegaron al cierre del programa para “exponer nuestras danzas”, una actividad que comenzaron este año y que apunta, principalmente, a generar bienestar.

Según explicó, a través del baile buscan “alegrar a las personas y alegrarnos nosotros”, y valoró el crecimiento del grupo en los últimos meses, ya que “la experiencia se contagia y motiva a sumarse incluso a personas más grandes”.

Mónica Velázquez, integrante del CIPEM de Villa El Libertador, valoró el impacto del programa en la vida cotidiana de las personas mayores y aseguró que “lo más importante es el cambio psicológico: los saca de estar encerrados, de ese lugar estacionario en el que muchos quedan”.

En el plano personal, afirmó que el espacio también la contiene a ella: “Yo en casa no me puedo quedar, necesito venir, conversar desde el desayuno en adelante. Es un lugar agradable y apacible; agradezco poder estar acá porque los corazones están contentos y nadie se siente descartable”.

Por último, Rubén Pinar, integrante del CIPEM 32 del barrio Panamericano, contó que participa desde hace más de cinco años en los talleres y señaló que “practicamos folclore, somos un grupo de adultos mayores que venimos de distintos lugares, vecinos de la zona y personas que forman parte del plan”.

Asimismo, destacó el valor emocional de la actividad y afirmó que “el folclore se baila con el alma, no con el cuerpo. Gracias al baile y a la práctica, logramos algo fundamental, que es la sociabilización entre nosotros para ayudarnos y seguir adelante”.

Sobre el programa

El Programa Bien-Estar de la UPC, creado en 2023 y destinado a personas mayores de 55 años, se consolidó en poco tiempo como un espacio de encuentro y referencia para esta población.

A través de una amplia oferta de talleres culturales, artísticos y recreativos, el programa promueve el acceso a la educación, la expresión creativa, el bienestar integral y la construcción de vínculos comunitarios.

La UPC reafirma su apuesta por políticas universitarias que amplían derechos y contribuyen a la promoción del bienestar y la inclusión de las personas mayores en la vida cultural y educativa de la provincia.