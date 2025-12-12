Programa Nacional de Salud Visual Infantil recorre localidades de la Provincia

El programa nacional de salud visual infantil “Ver para ser libres” promedia su tercera semana en Córdoba, donde recorrerá un total de 35 localidades del norte y del sur provincial en un fuerte trabajo de articulación entre el Gobierno de la Provincia, los gobiernos locales y el Ministerio de Capital Humano de la Nación.

Está dirigido especialmente a chicos y chicas en edad escolar, de 6 a 17 años y se lleva a cabo con dos colectivos equipados como consultorios oftalmológicos y laboratorio óptico, lo que permite entregar los anteojos en el acto a quienes así lo requieren.

La implementación a nivel provincial está a cargo del Ministerio de Desarrollo Humano que conduce Liliana Montero, en articulación con los ministerios de Salud y de Educación y toda la cadena de gobiernos locales a los que llega el programa itinerante, a los fines de garantizar la logística, la presencia de los especialistas y la convocatoria de la comunidad en cada parada, priorizando aquellos departamentos con alta matrícula escolar y con mayores distancias a centros urbanos.

Desde que comenzó el operativo el martes 25 de noviembre, ya recorrió 23 localidades, donde se realizaron un total de 2670 controles oftalmológicos y se entregaron 1700 anteojos recetados, sin costo alguno para los usuarios.

La ministra Liliana Montero, junto al subsecretario de Políticas Territoriales, Mariano Uset, y el director de Articulación territorial, Tomás Basil, ambos funcionarios del Ministerio de Capital Humano de la Nación, viajaron para acompañar la marcha del operativo a la ciudad de Deán Funes, ubicada 124 kilómetros al norte de la Capital cordobesa.

Jornada a pleno

El colectivo oftalmológico se instaló frente al emblemático edificio del Centro de Día, donde los esperaba la intendenta local Andrea Nievas y el legislador Raúl Figueroa.

También fue parte de la comitiva María Eugenia Pomazán, subsecretaria de Fortalecimiento Familiar.

A la sombra de árboles generosos, se instaló la mesa con los anteojos recién salidos del laboratorio.

En total, en Dean Funes, 108 chicas y chicos pasaron por el consultorio y 88 se fueron de allí con sus lentes nuevos, elegidos a su gusto.

El número da cuenta de la importante tarea de tamizaje previo en la comunidad, para ubicar a potenciales usuarios de anteojos en la población escolar.

Montero destacó el esfuerzo económico de los distintos niveles de gobierno y la fuerte tarea de articulación y de logística que implica el operativo que recorre el país en procura de reducir las desigualdades en el acceso a la salud visual, para garantizar de ese modo una mejor calidad de vida y un mejor rendimiento educativo.

“En esta etapa hemos priorizado el noroeste de la provincia en el marco del Plan de Igualdad Territorial que definió el gobernador Martín Llaryora, y el otro colectivo recorre el sur de la provincia. Es importantísimo el trabajo de tamizaje previo que realizan los gobiernos locales para que sea eficiente este operativo que, como siempre nos interesa remarcar, no es un programa gratuito. Los anteojos llegan sin costo para los usuarios, pero por detrás hay una decisión de política pública, una fuerte inversión y un enorme trabajo de los distintos niveles de gobierno”, indicó la ministra.

“Estamos muy conformes. Esta es una primera etapa del Programa Ver para ser Libres en la provincia de Córdoba y es sumamente positiva, por lo que ya estamos pensando en una segunda experiencia para comienzos de 2026. Por cada colectivo, estamos entregando unos 100 a 120 anteojos por día. Son números muy buenos, teniendo en cuenta el trabajo previo de los ministerios y de los gobiernos locales para que los niños que lleguen al colectivo ya sean los potenciales receptores de los anteojos”; señaló el director nacional, Tomás Basil.

“Nos interesa resaltar un concepto: el de atender a las infancias para brindar una oportunidad que permita igualar la línea de largada de la vida a chicos que quizá no tienen esa posibilidad, de modo de que puedan tener un desarrollo autónomo”, aportó el subsecretario Uset.

“Queríamos darle una solución a quienes realmente necesitan acceder a la salud visual. Hay que ver la alegría de estos chicos al ponerse los anteojos. Hoy, tener aquí en Dean Funes la presencia de los tres niveles de gobierno habla de una política pública real, no sólo para nuestra querida ciudad sino para todo Córdoba y Argentina”, señaló la intendenta Nievas.

Hoja de ruta

El operativo apunta a detectar tempranamente dificultades visuales, descomprimir el sistema de salud local, acercar servicios esenciales a zonas rurales y pequeñas localidades, entregando en el acto los anteojos, que los eligen al gusto de cada usuario.

En esta tercera semana en Córdoba, los colectivos de “Ver para ser libres” continuarán su itinerario por los dos corredores establecidos, según el siguiente cronograma:

Corredor Norte:

Jueves 11, Villa Tulumba

Viernes 12, San Francisco del Chañar

Corredor Sur:

Jueves 11 y Viernes 12, Laboulaye.