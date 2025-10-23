Brindaron charla informativa y participativa sobre desarrollo turístico

Con el objetivo de mostrar a los jóvenes las oportunidades que ofrece el turismo como motor de desarrollo local, se llevó a cabo una charla informativa y participativa sobre desarrollo turístico destinada a estudiantes de 4°, 5° y 6° año de la orientación Ciencias Sociales y Humanidades del Instituto Secundario Manuel Belgrano.

La actividad surgió por iniciativa del equipo docente de la institución, en el marco de una propuesta de capacitaciones vinculadas al turismo y su impacto en la comunidad.

Para la ocasión, fueron convocados los integrantes del Municipio Sebastián García y Brenda Rosina, quienes compartieron con los estudiantes herramientas, conocimientos y experiencias sobre las acciones y estrategias que se vienen impulsando en materia turística, destacando la importancia de fortalecer la identidad local, promover el patrimonio cultural y natural, e impulsar la participación ciudadana en el desarrollo de este sector.

Este tipo de iniciativas contribuyen a fortalecer el vínculo entre la escuela y la comunidad, potenciando la formación integral de los estudiantes y motivándolos a involucrarse activamente en el desarrollo local.