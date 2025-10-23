Brinkmann reclamó ante el incumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad

En la tarde de este miércoles, la comunidad de Brinkmann acompañó el reclamo de los prestadores de discapacidad, que paran en todo el país ante el incumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Algunos de los puntos reclamados figuran los pagos en tiempo y forma, actualización de aranceles, cumplimiento efectivo de la ley, y políticas públicas reales para el sector.

La falta de respuestas afecta directamente a las personas con discapacidad, que ven interrumpidos sus tratamientos y derechos vulnerados.

En esta oportunidad se leyeron consignas, y se realizó una movilización por las calles céntricas de la ciudad, para visibilizar una vez más la problemática.