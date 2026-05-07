Brindaron detalles del Operativo de Seguridad por el clásico Talleres vs. Belgrano

De acuerdo a la planificación establecida, unas 1.000 personas estarán involucradas en el operativo de seguridad diagramado para el partido que este sábado, a partir de las 16:30, jugarán Talleres y Belgrano en el estadio Mario Alberto Kempes.

Así lo decidió la Mesa del Consejo de Seguridad Deportiva Provincial (Cosedepro), que en su reunión de este miércoles estuvo encabezada por el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros junto al presidente del organismo, Marcelo Frossasco. Durante el encuentro se definieron detalles del dispositivo previsto ante la disputa del clásico cordobés, por los playoff del Torneo Apertura de la Liga Profesional del fútbol argentino.

En este sentido, el presidente del organismo provincial, Marcelo Frossasco, destacó “la buena predisposición de Liga Profesional y AFA para que el partido se juegue a las 16:30, ya que nosotros lo habíamos solicitado desde el Cosedepro con el objetivo que el partido pudiese empezar y finalizar de día”, a la vez que agradeció el compromiso permanente asumido por cada uno de los representantes de las instituciones que componen la Mesa del Consejo, incluyendo a las autoridades de ambos clubes.

Operativo de seguridad

El diagrama de seguridad general tendrá como columna central de las acciones al Ministerio de Seguridad, a través del Cosedepro y a la Dirección de Planificación y Diseño Prevencional de la Policía.

A éstos se sumará la participación de personal de la Agencia Córdoba Deportes, Bomberos, FPA con perros K-9 y Seguridad Privada; Ministerio Público Fiscal; operadores de Tribuna Segura y de Utedyc en los ingresos y las diferentes áreas de la Municipalidad de Córdoba que formarán parte de la estructura operativa desplegada dentro y fuera del Kempes: Tránsito, Transporte, Fiscalización y Control, Espectáculos Públicos.

En todos los ingresos estará apostado el personal de Tribuna Segura por lo que se solicita llevar el Documento Nacional de Identidad.

Dispositivo Sanitario

El club Talleres dispuso el armado de dos carpas sanitarias ubicadas en los sectores internos norte y sur del estadio junto a la salida de la platea Ardiles, seis ambulancias, carrito en el campo de juego, 35 rescatistas y 20 efectivos de Defensa Civil Municipal.

Portones habilitados para el ingreso

El Club de barrio Jardín determinó que los socios con ubicación y cuota al día ingresarán directamente a sus lugares, mientras que los socios “T” accederán a la popular Artime, con canje de ubicación y sin tener que abonar ningún tipo de pago adicional.

Platea Ardiles, puerta 1

Popular Sur, puerta 1 bis

Popular Willington, puerta 2 y puerta auxiliar norte

Platea Gasparini, puertas 3 y 4

En todos estos ingresos estará ubicado el personal del programa Tribuna Segura.

Estacionamientos

Los sitios oficiales habilitados para el estacionamiento de vehículos serán las playas norte y sur; Facultad de Turismo Montes Pacheco, Parque Bustos y Playa del Centro de Convenciones.

Parques

Los parques del Kempes, Bustos y del Chateau cerrarán sus puertas al público a partir de las 12 horas del sábado.

Transporte

Serán 14 los colectivos del servicio urbano de transporte público que partirán rumbo al estadio a partir de las 13:30 hs. desde la plaza Italia ubicada entre calles 27 de abril y Cañada. El descenso se hará en el Parque del Kempes

Unidad Judicial

Durante el partido estará presente la Unidad Judicial Móvil del Ministerio Público Fiscal, a cargo del Dr. Gonzalo Moreno, operando en coordinación con la Unidad Judicial del Distrito 2.

Concentraciones

La delegación de Talleres quedará concentrada en el Hotel Orfeo Suites de la localidad de Salsipuedes, en tanto la del Celeste de Alberdi lo hará en el Quinto Centenario de avenida Duarte Quirós.