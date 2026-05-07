En el Kempes: Córdoba será sede de la final del Torneo «Apertura» 2026

La Provincia de Córdoba será protagonista de uno de los eventos más relevantes del fútbol argentino: la final del Torneo Apertura 2026 se disputará en el Estadio Mario Alberto Kempes, tras gestiones realizadas por la Agencia Córdoba Deportes ante la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

El encuentro decisivo, previsto para el domingo 24 de mayo, definirá al campeón del certamen en la capital provincial, consolidando al Kempes como uno de los principales escenarios deportivos del país .

La elección de Córdoba como sede responde a su probada capacidad organizativa y a su posicionamiento como plaza estratégica para grandes eventos. En este sentido, se destaca la posibilidad de disputar el partido con la presencia de ambas parcialidades, en un marco de convivencia y seguridad, resultado del trabajo articulado entre la Policía de la Provincia, fuerzas de seguridad y organizadores.

Asimismo, el Estadio Mario Alberto Kempes reúne condiciones de excelencia en materia de infraestructura, accesos y logística. Su ubicación estratégica, conectividad vial y experiencia en eventos masivos permiten garantizar una organización eficiente, a la altura de una final de estas características.

Con una capacidad superior a los 57 mil espectadores y estándares internacionales, el Kempes vuelve a posicionarse como un escenario central del deporte nacional, reafirmando a Córdoba como sede de grandes acontecimientos deportivos y fortaleciendo su proyección a nivel país.