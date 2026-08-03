Brindaron Taller de Educación Financiera

Se llevó a cabo en el Teatrillo Municipal el taller de educación financiera destinado a emprendedores, comerciantes y público en general, con el objetivo de brindar herramientas para un mejor manejo de las finanzas y promover el uso seguro de las nuevas tecnologías.

Fue brindado por profesionales de Bancor y acompañado por el Gobierno de la Ciudad de Brinkmann. Participaron el Intendente Mauricio Actis y el Secretario de Economía Miguel Perez.

Durante el encuentro, los asistentes recibieron una explicación sobre el funcionamiento del sistema financiero, el crecimiento de las Fintech y las principales diferencias con las entidades tradicionales.

Además, se compartieron tips y consejos para el uso responsable de aplicaciones financieras, haciendo especial hincapié en la ciberseguridad y en las medidas de prevención para evitar estafas y fraudes digitales.

La capacitación permitió a los participantes conocer aspectos clave del ecosistema financiero actual y resolver inquietudes sobre el uso cotidiano de herramientas digitales vinculadas al manejo del dinero.