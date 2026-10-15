Brinkmanenses ganaron el Concurso de Empanadas en el Festival San Eduardo

Desde el Gobierno de la Ciudad de Brinkmann felicitamos a los cocineros locales Soledad Rodríguez y José Luis Almada, quienes fueron los ganadores de la categoría «mejor empanada salada» en el concurso gastronómico que reunió este fin de semana a 27 participantes, en Altos de Chipión.

También representaron allí a nuestra ciudad los cocineros: Marisel Sachetto y Lorena Leiva, Carolina y Luciana Beltramino, y Rosa Gorosito y Alejandra Corvalan. Todos ellos participaron en los últimos meses de los cursos de gastronomía promovidos desde la región Ansenuza.

Uno de los puntos destacados fue que la elaboración se realizó en el lugar, incluida la preparación de la masa casera, poniendo en valor el trabajo artesanal y la dedicación de los participantes.