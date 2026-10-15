Hockey de Centro inauguró instalaciones del Buffet de la disciplina deportiva

El Club Centro Social de Brinkmann vivió una jornada histórica en su Ciudad Deportiva al inaugurar oficialmente las nuevas instalaciones del buffet de hockey. El acontecimiento coincidió con un gran marco de algarabía por la reciente obtención del bicampeonato de la Federación del Oeste Santafesino de Hockey sobre Césped (FOSH), donde el plantel de primera división se coronó de manera consecutiva en los torneos Apertura y Clausura.

La ceremonia estuvo encabezada por la presidenta del Club Centro Social, Anabel Ferrero; la presidenta de la subcomisión de Hockey, Natalia Torrazza; y la Directora Municipal de Juventud, Deportes y Recreación, Prof. Dalila Gallino. También participaron expresidentes del club, autoridades municipales y miembros de la familia rojinegra.

Durante el acto, Natalia Torrazza repasó el esfuerzo realizado para levantar la moderna edificación, la cual evitará el traslado constante de materiales en cada actividad. Asimismo, destacó a Julia Gelso como precursora local de la disciplina y agradeció el compromiso de las jugadoras, el cuerpo técnico y las familias.

Por su parte, Anabel Ferrero felicitó a la subcomisión por el trabajo y dedicación invertidos en la obra, que contó con financiamiento asegurado desde sus inicios. Además, elogió a las bicampeonas por sumar una nueva estrella a la historia del club.

En representación del municipio, la Prof. Dalila Gallino transmitió el saludo del intendente, recordó su propio pasado como jugadora y remarcó el valor social y deportivo de esta infraestructura.

El encuentro finalizó con el tradicional corte de cintas, protagonizado por varias de las personalidades presentes.

Posteriormente, los presentes recorrieron el interior del nuevo edificio, ubicado a la vera del estadio de hockey, al oeste del Salón Polideportivo.