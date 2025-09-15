Brinkmann: Brillante cierre del 1° Encuentro de Coleccionistas de la Región Ansenuza

En la jornada del domingo, se cerró el 1° Encuentro de Coleccionistas de la Región Ansenuza en Brinkmann, que llegó para quedarse…

El éxito alcanzado, se dió por la prolija presentación que tuvo, y que el primer día de exposición ya se manifestó por parte de los asistentes locales, y el domingo, también con presencia de público de la región.

Acompañando la hermosa tarde desde lo climático, como cada fin de semana, mucho público se acercó al Parque Central, y que además pudo disfrutar del espectáculo de Gustavo Martinez y su grupo.

En el cierre, en el SUM Luis Pichoni, se realizó la entrega de certificados a los coleccionistas de Brinkmann y de la región, donde se expresó por parte de las autoridades del gran trabajo realizado por el grupo local, y que augura su continuidad para los próximos años.