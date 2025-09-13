Parque Central de Morteros: Este domingo presentan Fiesta de la Tierra y la Tradición

Este domingo a partir de las 18 horas, en el Parque Central, se realiza el lanzamiento oficial de la Fiesta de la Tierra y la Tradición, el evento más esperado del año por toda la comunidad.

La jornada comenzará con una propuesta artística que incluirá espectáculos de canto, danza e interpretaciones en vivo, a cargo de artistas locales y regionales que formarán parte de la gran grilla del evento. Esta presentación anticipará el espíritu de celebración, cultura y encuentro que caracterizan a esta fiesta popular, con entrada libre y gratuita.

Durante el acto se estrenará el video oficial del evento, donde se darán a conocer todos los detalles de esta edición 2025:

• Grilla completa de artistas nacionales, regionales y locales

• Feria Nacional de Artesanos y Emprendedores, con stands de todo el país

• Paseo Gastronómico, con propuestas típicas, sabores regionales

• Zona y espacios recreativos para toda la familia

• Sector de comercios, instituciones y microemprendedores

• Y muchas sorpresas más.

“La Fiesta de la Tierra y la Tradición, que se celebrará los días 7, 8 y 9 de noviembre, es un evento que convoca, emociona y fortalece nuestros lazos comunitarios. Es una oportunidad para reencontrarnos con nuestras raíces, poner en valor nuestra cultura, nuestra identidad y todo lo que nos representa como morterenses y habitantes de esta región de Ansenuza” destacó el Intendente Sebastián Demarchi .

Desde el Municipio se invita a todos los medios de comunicación y a la comunidad en general a sumarse a este lanzamiento, que marca el inicio del camino hacia uno de los eventos más importantes del calendario turístico, cultural y social de la provincia.