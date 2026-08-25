Brinkmann: Celebraron el Día de las Infancias en el Parque Central

Niños y niñas de todas las edades, acompañados por sus familias, disfrutaron de una jornada llena de juegos, castillos inflables, música, golosinas y una deliciosa chocolatada.

En el escenario principal, se presentaron con su show “Circo del Revés” y los payasos de “Telón Abierto”. Además, integrantes de la Sala Cuna Municipal “Rincón de Esperanza” interpretaron cuentos infantiles. También hubo juegos didácticos, sector de castillos inflables, stand de Ambientalia, glitter, artesanos y emprendedores.

El Gobierno de la Ciudad agradece a toda la comunidad por acompañar y ser parte de esta gran fiesta, y en especial a los estudiantes de la Promo “Hawkins”, que sumaron sus propuestas lúdicas para los más chicos.

Para finalizar la tarde, integrantes del equipo de Gobierno sirvieron leche chocolatada y entregaron golosinas a una gran cantidad de niños.