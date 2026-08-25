Investigan episodio de violencia extrema, cuya víctima es un comerciante de 50 años

En las últimas horas, se iniciaron actuaciones para esclarecer un episodio de violencia ocurrido durante la madrugada del domingo en la ciudad de Brinkmann.

De acuerdo a la información recabada, un hombre de 50 años se encontraba atendiendo un carro de comidas rápidas cuando observó una pelea entre un grupo de jóvenes en la vía pública, en inmediaciones de Bv. Belgrano y A. Giacosa.

Al intentar intervenir para poner fin a la pelea, el hombre habría sido agredido físicamente por varios de los jóvenes involucrados, sufriendo lesiones que requirieron su traslado al hospital local, donde permaneció en observación.

Tras tomar conocimiento de lo sucedido, la Fiscalía de Instrucción de Morteros dispuso el inicio de actuaciones de oficio con el objetivo de establecer las circunstancias del hecho e identificar a los responsables.

Las actuaciones se encuentran a cargo de personal policial, con intervención de la S.D.G.I.C.

*GENTILEZA CRIA DTTO BRINKMANN*