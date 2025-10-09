Brinkmann Ciudad Educativa: Con éxito pasó primera edición del Hackatón

En la mañana de este miércoles se desarrolló la primera edición del “Hackatón: Desafíos Matemáticos en Contexto”.

Los 5° años de las escuelas secundarias urbanas y rurales compartieron una jornada llena de lógica, creatividad y trabajo en equipo.

El evento fue organizado por el Municipio, desde la Secretaría de Educación y la Subdirección de Ambiente, en conjunto con la Sociedad de Bomberos Voluntarios y la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos. Además, contó con la especial participación de Santino Clemente, un joven que compartió con todos los estudiantes su increíble experiencia: «De las olimpíadas de matemática a construir un cohete para la NASA».

El Intendente Actis agradeció al Ministro de Educación Horacio Ferreyra y equipo por haber hecho posible este hackatón, y por haberle aportado a la comunidad educativa de Brinkmann 8 millones de pesos que hoy se tradujeron en kits de matemáticas y en 5 computadoras que ya fueron entregadas a los colegios.

*Ganadores:*

1°: Beltramo Clara, Pavón Guadalupe, Subassi Agustin, Juarez David, Cortéz Agustin, Bertola Facundo y Castro Mateo.

2°: Aon Camila, Werbes Zoe, Astudillo Isabella, Allende Julia, Medonza Josué, Guzman Lucia, , Muller Emiliano, Prohl Luz Emilia.

3°: Ávila Aldana, Williner Josefina, Wangler Mateo, Perossino Melani, Perez Josefina, Schaper Alvaro, Beltramone Martina, Ludueña Lara, Gill Trinidad y Carioni Celina.

Agradecemos a las instituciones, a los profes y a los equipos directivos que participaron de este primer #Hackatón.