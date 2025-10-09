Lanzaron edición 2025 del Festival Nacional del Humor y la Canción

El próximo sábado 22 y domingo 23 de noviembre, Brinkmann será nuevamente sede del Festival Nacional del Humor y la Canción, que este año celebra su 22ª edición. Será como siempre en el Escenario Luis Landriscina, ubicado en el Predio del Ferrocarril, con entrada libre y gratuita.

El evento, Portal de los Festivales Cordobeses, reunirá a destacados artistas locales y regionales, junto a propuestas de humor y música para toda la familia.

Sábado 22 de noviembre

Actuarán la Compañía de Danzas Ansenuza, los Chamameceros de Brinkmann, Capuchón González y Jorge Tissera, Ema Cabral, Grito del Monte y el gran cierre estará a cargo del grupo Por Siempre Tucu.

Domingo 23 de noviembre

Será el turno de Allá Ellos, la Agrupación Lazos de Amistad, Atento Torri, La Buena Cumbia, La Banda del Grillo y el cierre con Fugitivos.

El predio abrirá sus puertas desde las 19 horas, y contará con espacios de recreación, feria de artesanos y emprendedores, además de buffet y cantina.