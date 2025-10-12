Francisco Marchiaro brindó capacitación sobre «Turismo Sostenible»

El pasado viernes, se llevó a cabo en el Teatrillo Municipal, una capacitación sobre Turismo Sostenible. La actividad estuvo a cargo de Francisco Marchiaro un referente de la cultura a nivel provincial, y fue en el marco del curso sobre Turismo que en diferentes módulos se brindan a todos los interesados en la materia.

Brenda Rosina, coordinadora de la capacitación agradeció a Marchiaro por su aporte en esta materia, en plena expansión en la región Ansenuza.

En los próximos días se brindará la fecha de una nueva instancia del curso que avala el Gobierno Municipal.