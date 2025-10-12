Junta de Defensa Civil emitió informe sobre actuación en Incendio en comercio céntrico

A las 23.40 del día viernes 10 se reciben llamadas a los números de Emergencia locales alertando de un incendio en zona céntrica.

Rápidamente Bomberos Voluntarios se hace cargo del operativo.

Siendo el oficial Juan Oliva el Comandante del Incidente (SCI:CI), Policia y GLPyC se ponen a sus órdenes y realizan el correspondondiente perímetro se seguridad.

La intervención implicó un la participación de un importante número de vehículos de emergencias, el que fue coordinado especialmente teniendo el cuenta la ubicación céntrica del incendio.

Se solicitó el uso de cisternas de la municipalidad disponibles para el mapa de recursos local. También de un equipo de intervención de la Cooperativa de Obras y Servicios.

No fue necesaria la intervención de equipos sanitarios.

Luego de una ardua tarea, Bomberos controla y extingue el fuego, permaneciendo luego enfriando y asegurando el sector.

Posteriormente se transfiere el mando a policía, quien brinda acceso a los responsables del local afectado y aledaños.

Se perimetra el local y se rehabilita el tránsito vehicular, dándose por finalizado el operativo integrado a las 03:00 AM.

En el incendio se aplicaron maniobras coordinadas e integradas entre distintas organizaciones según el plan de emergencias de la ciudad y simulaciones de gabinete previamente realizadas.

Destacamos y agradecemos el trabajo de cada uno de los agentes que contribuyeron a la resolucion de la emergencia demostrando su profesionalismo y espíritu de servicio.