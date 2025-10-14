Cooperativa: Realizarán reemplazo de medidores de energía por calle Bolívar y Pasaje Lugones

Personal de Redes de la Cooperativa, debidamente identificados, estará realizando, en los próximos días, el reemplazo de medidores de energía por calle Bolívar y Pasaje Lugones.

El cambio tiene como objetivo la actualización e innovación de tecnología y la adecuación a las reglamentaciones establecidas en la normativa de seguridad eléctrica, que exige medidores digitales de componentes aislantes, a diferencia de los medidores mecánicos que son de chapa, lo cual puede producir descargas eléctricas.

Conjuntamente, con este cambio de medidores se realiza la revisión de los conductores de bajada, morcetos, cambio de tapa frontal del gabinete del medidor y demás elementos de la conexión, haciendo una revisión integral de la acometida a los usuarios, para mejorar la calidad del servicio eléctrico.

Por lo cual, solicita a los asociados su colaboración permitiendo al personal realizar las tareas en los distintos domicilios.