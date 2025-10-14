Pasó la 13° edición de la Jornada «Caminando hacia la Inclusión»

Se realizó en la tarde de este lunes una nueva edición de la tradicional jornada deportiva y recreativa “Caminando hacia la Inclusión”.
En esta oportunidad, el Club Atlas fue el anfitrión de un evento que contó con muchas actividades rotativas, juegos, diversión y aprendizajes.
Esta actividad inclusiva es organizada de manera conjunta por la Fundación San Jorge a través del Instituto Superior del Profesorado Manuel Belgrano, el Centro Educativo de modalidad especial Siloé, el Taller Integrador La Colmena, los clubes locales y la Municipalidad de Brinkmann.