Brinkmann Ciudad Educativa: Recibió reconocimiento «Desempeño Destacado»

En un acto realizado en el Centro de Convenciones de la ciudad de Córdoba, Brinkmann recibió el reconocimiento «Desempeño Destacado» por los resultados en torno a Lengua, Matemáticas y Ciencias, y la construcción de una educación inclusiva, equitativa y de calidad, premiando especialmente por haber sido una de las ciudades que más avanzó en sus índices desde el 2023 hasta la actualidad.

En este marco, la escuela José María Paz de Brinkmann fue reconocida por el Gobierno Provincial junto a otros 300 establecimientos educativos (nucleados en 168 CLE) por el destacado desempeño de los alumnos en las pruebas Aprender.

El Intendente Mauricio Actis y la Secretaria de Educación Marisol Nuñez acompañaron a la directora Anahí Navarrete en el acto.

Durante el encuentro, el Gobernador Martín Llaryora reafirmó la decisión de sostener la mejora de la educación como política pública. “Lo que hemos construido en silencio durante estos años es una transformación constante que nos lleva hoy a liderar los rankings educativos nacionales”, afirmó.