Fundación Construirnos concretó la entrega de su primera vivienda en Colonia San Pedro, un nuevo paso en la expansión de su actividad habitacional. Con esta adjudicación, del plan Casa Solidaria 1, la institución alcanzó los 22 planes entregados en lo que va de 2026 y un acumulado histórico de 183 planes ejecutados en doce años de trayectoria activa. La beneficiaria, Jésica Tosolini, recibió las llaves de su nueva casa, ubicada en la esquina de 9 de Julio y Pedro y Cristóbal Mangini, en dicha localidad.

El acto asistió la presidente comunal de Colonia San Pedro, María Alejandra Novachig, junto a la tesorera, Liliana Leonor González. Por parte de la entidad organizadora asistió una comitiva liderada por su presidente, Federico Díaz; los directivos Beatriz Varesio, Raúl Gagliardi, Irma Poggi y Juan Ferrer; los administrativos Marcelo Masín y Araceli Díaz; la arquitecta a cargo de la obra, Gisela Hidalgo; y el constructor Pedro Juárez. La concurrencia se completó con la adjudicataria, su pareja, los familiares de ambos y medios de prensa.

Durante su mensaje, Federico Díaz agradeció a la familia Tosolini por la confianza depositada en la institución y destacó la concreción de esta primera experiencia en Colonia San Pedro. Asimismo, manifestó la disposición de la fundación a dialogar con las autoridades comunales para evaluar posibles propuestas de trabajo conjunto. El presidente también puso de relieve las obras que la entidad desarrolla en comunidades vecinas a Brinkmann, las cuales permiten visibilizar su labor y su modelo de gestión. En ese sentido, destacó el trabajo articulado de directivos, administrativos, arquitectos, asesores, las siete empresas constructoras -que tienen garantizado su trabajo por tres años- y los proveedores, todos comprometidos con un objetivo común: la eficiencia y la eficacia.

Por su parte, Jésica Tosolini expresó su agradecimiento a Fundación Construirnos por haber hecho posible el sueño de la casa propia. Además, recordó una experiencia anterior que no había tenido el resultado esperado con otra empresa del rubro y valoró que la institución concretara su vivienda en Colonia San Pedro, localidad que eligió para establecerse junto a su familia.

A su turno, la presidenta comunal, María Alejandra Novachig, destacó el aporte de la fundación y felicitó a la adjudicataria, a quien deseó una vida plena en la comunidad. También agradeció a Jésica Tosolini por elegir Colonia San Pedro para radicarse y echar raíces definitivas, resaltando el valor de la vivienda propia como parte de ese proceso.

La ceremonia continuó con la firma del Acta de Entrega de Posesión y Recepción de Vivienda, bajo la modalidad «llave en mano». El documento, confeccionado por el estudio de la escribana Paula Suárez, fue rubricado por el presidente de la fundación y la beneficiaria.

Como parte de una tradición institucional, Raúl Gagliardi entregó a la nueva propietaria un limonero, símbolo de las costumbres de los antepasados de cultivar especies útiles en los patios de los hogares. Posteriormente, Juan Ferrer hizo entrega formal de las llaves y se realizó el tradicional corte de cintas, con la participación de las principales autoridades presentes, la propietaria y su pareja.

El encuentro concluyó con un recorrido por las instalaciones de la vivienda, durante el cual se destacaron su distribución funcional, la comodidad de sus ambientes y la utilización de materiales novedosos y de primera calidad.