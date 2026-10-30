Se llevó a cabo charla «Manos que Fabrican»

En el Teatrillo Municipal se llevó a cabo la charla «Manos que Fabrican», a cargo del politólogo e industrial Pyme cordobés Nicolás Mendizabal, socio creador de «Justicialistas», empresa que fabrica calzados y accesorios de cuero.

La misma estuvo dividida en dos partes: por la tarde, con la presencia de estudiantes de nivel secundario de los centros educativos locales, y por la noche, abierta a la comunidad.

El intendente municipal Mauricio Actis dió apertura al evento, dando la bienvenida y entregando un presente a Mendizabal, y afirmando que en Brinkmann conocemos historias similares. «Sabemos lo que es que una fábrica cierre. Y sabemos lo que hicieron muchos vecinos: no se quedaron mirando las máquinas paradas”, expresó.

Acompañaron estas actividades autoridades locales y regionales, como así también empresarios, comerciantes, representantes de cooperativas e instituciones y trabajadores.

La intención de este encuentro fue abrir una conversación plural y constructiva sobre el futuro productivo. ¿Qué podemos producir? ¿Qué capacidades ya tenemos? ¿Qué nos falta desarrollar? ¿Qué alianzas podrían fortalecer a las empresas, las cooperativas y los trabajadores de nuestra región?