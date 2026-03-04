Brinkmann contra el Dengue: Resultados de monitoreo aédico

El Gobierno de la Ciudad de Brinkmann, a través del Hospital Municipal Dr. Saied Saleg, y en conjunto con la División de Manejo Integrado de Vectores del departamento de Zoonosis de Córdoba, llevó a cabo un monitoreo entomológico de Aedes aegypti.

El objetivo fue conocer el riesgo de transmisión de enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes a fin de fortalecer las acciones de prevención para la eliminación de objetos potenciales criaderos de mosquitos.

De acuerdo a los resultados, la ciudad se estratificó en tres zonas, según características geográficas y se evaluaron 398 viviendas en toda la localidad. Se recolectaron 69 muestras con larvas de Ae en 45 viviendas, por lo tanto, el Índice de Vivienda total es de 11,31 % lo cual implica un RIESGO ALTO DE TRANSMISIÓN LOCAL DE DENGUE, CHIKUNGUNYA Y ZIKA.

Los recipientes más comunes fueron recipientes móviles y desechables (tarritos, latas, potes de plástico, etc.)

Ante este diagnóstico es importante una acción de toda la comunidad para la eliminación/tratamiento de potenciales criaderos de mosquitos en nuestros hogares, ya que la mayoría son objetos fáciles de identificar y eliminar.

Recordemos:

* Vaciar y dar vuelta baldes, tachos y recipientes que acumulen agua.

* Desechar neumáticos, botellas y objetos en desuso.

* Limpiar y cambiar frecuentemente el agua de bebederos de animales.

* Destapar y mantener limpios desagües y canaletas.

* Tapar tanques y depósitos de agua.

* Mantener el césped corto y el patio ordenado, evitando la acumulación de elementos que puedan juntar agua.

*Continúa el descacharrado domiciliario*

Independientemente del diagnóstico (que nos pone a todos en alerta), el Gobierno de la ciudad continúa con el descacharrado: desde el próximo lunes 9 de marzo, personal del Hospital estará recorriendo cada barrio de la ciudad en el marco del operativo dengue 2026.

La primera semana se recorrerán viviendas de barrios Jardín y Gandolfo, en el horario de 16 a 20 horas.

De este modo, se continúa reforzando la prevención y el combate del dengue durante todo el año.