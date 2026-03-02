La importancia que niños/as en edad escolar cuenten con el esquema de vacunación completo

Ante el inicio del ciclo lectivo, la Provincia de Córdoba, a través del Ministerio de Salud, recuerda la importancia de que niños y niñas en edad escolar cuenten con el esquema de vacunación completo, de acuerdo con el Calendario Nacional de Vacunación.

En caso de no haber iniciado o completado las dosis en las edades indicadas, el comienzo de clases representa una oportunidad para regularizar la situación y garantizar la protección contra enfermedades prevenibles.

Las vacunas son gratuitas y obligatorias, y están disponibles en más de 800 vacunatorios distribuidos en toda la provincia.

Los centros de vacunación pueden consultarse en la página oficial del Ministerio de Salud.

Vacunas al ingreso escolar (4 y 5 años – nacidos en 2021)

Deben recibir:

Refuerzo de Salk – IPV (Poliomielitis).

Segunda dosis de Triple Viral – SRP (Sarampión, Rubéola y Paperas).

Triple Bacteriana Celular – DPT (Difteria, Tétanos y Tos Convulsa).

Segunda dosis de Varicela.

La doctora María Eugenia Vittori, integrante del Departamento de Epidemiología, explicó: “Se adelantó la segunda dosis de la vacuna Triple Viral para aplicarse entre los 15 y 18 meses. Por eso, quienes nacieron entre 2021 y 2024 pueden concurrir a cualquier vacunatorio de la provincia para recibirla”. Audio: María Eugenia Vittori

Vacunas a los 11 años (nacidos en 2015)

Deben recibir:

Triple Bacteriana Acelular – dTpa (Difteria, Tétanos y Tos Convulsa).

Dosis única de VPH (Virus del Papiloma Humano).

Meningocóccica Conjugada (Meningitis y Meningococcemia).