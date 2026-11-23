En el marco del Día Mundial de la Diabetes, se realizaron una serie de actividades en el Parque Central, coordinadas por la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad junto a la Secretaría de Desarrollo y Subdirección de Ambiente.

Se trató de una jornada de concientización, información y actividad física, buscando promover hábitos saludables y acercar a la comunidad herramientas para la prevención y el control de la enfermedad.

Se realizaron controles de signos vitales, charlas informativas, clases de zumba y actividad física. Integrantes de la RAAC obsequiaron a los presentes ensaladas de frutas, y la Huerta Municipal Ecoterra realizó una venta de verduras en el lugar.