Brinkmann: El Mamógrafo Móvil llega a la ciudad

A partir de esta semana, ya se pueden reservar turnos para las Mamografías. Por ello las interesadas deben hacerlo cuanto antes.

Comunicate con Hospital Municipal «Dr. Saied Saleg» o acercate de forma presencial para agendar tu turno y acceder a este servicio de detección temprana del cáncer de mama.

03562-400348 (teléfono fijo)

Horario para solicitar turnos: lunes a viernes de 12:00 a 16:00 hs.

Güemes 929, Brinkmann

Las mamografías se realizarán desde 30/03 al 10/04

¿Quiénes pueden sacar turno?

● Mujeres mayores de 40 años.

● Que no se hayan realizado una mamografía en los últimos 12 meses.

● No estén amamantando, embarazadas ni en tratamiento oncológico.

¡Cuidemos nuestra salud! Prevenir es la clave