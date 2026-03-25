Concretaron primeras cirugías digestivas en recién nacidos por laparoscopía

Integrantes de la Nueva Maternidad Provincial y el Hospital de Niños concretaron las primeras cirugías digestivas en recién nacidos realizadas por vía laparoscópica.

Se trata de una piloromiotomía, una intervención que permite corregir una obstrucción gástrica, y una exploración para una evaluación por sospecha de oclusión intestinal.

Son intervenciones mínimamente invasivas, que presentan ventajas frente a una cirugía convencional, como menor dolor y molestias posoperatorias, cicatrices más pequeñas y un retorno a la alimentación más rápido.

En el primer caso, la cirugía se realizó a un neonato de 25 días de vida que presentaba una estenosis hipertrófica de píloro, afección caracterizada por un engrosamiento de este musculo -píloro- ubicado a la salida del estómago, que bloquea el paso de la leche.

La intervención permitió la apertura de este músculo, y se logró una buena evolución del bebé, que a las horas ya había retomado la lactancia.

La segunda intervención se realizó a un prematuro de 2 meses, que presentaba un cuadro oclusivo. El uso de la videolaparoscopía permitió una exploración completa del abdomen para detectar el sitio de la obstrucción.

Ambos procedimientos, los primeros concretados en un hospital público de la provincia para tratar a recién nacidos con afecciones gastrointestinales vía laparoscópica, se realizaron gracias a los profesionales altamente capacitados y la tecnología de punta con la que cuenta la Nueva Maternidad.

Celeste Patiño, cirujana que realizó la primera intervención, destacó: “Usualmente nosotros operábamos vía convencional, es decir, haciendo una incisión de varios centímetros en el abdomen. Pero gracias a que ahora se incorporó el equipo de videolaparoscopía, ingresamos por incisiones más pequeñas, que miden entre 3 y 5 milímetros, y que nos permiten no solo evaluar la cavidad abdominal, sino además realizar el tratamiento de esta patología mediante el corte de este músculo con instrumentos de 3 mm, logrando la desobstrucción gástrica”.

Por su parte, Luis Ahumada, director de la Nueva Maternidad Provincial, manifestó: “Esto representa un gran avance para el tratamiento de estas enfermedades en recién nacidos, aplicando en este grupo etario la misma tecnología que se utiliza en pacientes mayores”.

La importancia del trabajo conjunto

Vale mencionar que la intervención quirúrgica fue realizada por el Servicio de Cirugía Pediátrica del Hospital de Niños de la ciudad, con el equipamiento y la moderna aparatología de la Maternidad Provincial, en el marco de la Red de Atención Integral del Recién Nacido con Patología Quirúrgica en Córdoba.

Al respecto, Enrique Romero Manteola, jefe de Departamento Quirúrgico del Hospital de Niños a cargo de la Red, destacó: “Nos permite la atención quirúrgica coordinada en forma permanente, con atención diaria y guardias los 365 días del año”.

“La incorporación de equipos e instrumental para cirugía mínimamente invasiva es un viejo anhelo que pudo concretarse gracias a las autoridades ministeriales y del Hospital. Esta tecnología permitirá realizar múltiples procedimientos con beneficios para los pacientes, ya que contamos con un equipo de cirujanos, anestesiólogos e instrumentadores quirúrgicos capacitados”, agregó Romero.

Esta iniciativa, que funciona desde el 2001, busca garantizar una atención especializada, traslados seguros y seguimiento mediante la Red de Servicios de Seguimiento de Recién Nacidos de Riesgo, a neonatos de alto riesgo que requieren cirugías complejas.

Impulsada por el Servicio de Cirugía del Hospital de Niños, organiza la atención y trabaja de manera articulada con la Nueva Maternidad Provincial y otros centros, como el Hospital Neonatal.

Gracias a la implementación de este modelo de trabajo en red entre los hospitales públicos de la provincia, se logra optimizar los tiempos de atención, hacer un uso coordinado del recurso humano y la tecnología disponible, y asegurar intervenciones oportunas.