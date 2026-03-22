Brinkmann es sede del Congreso y Asamblea del CIOFF Sección Nacional

En la tarde del sábado, autoridades Municipales brindaron una bienvenida, en el acto protocolar de apertura del Congreso y Asamblea del CIOFF Sección Argentina.

Participaron el Lic. Mauricio Actis Intendente Municipal y Secretarios de diferentes Areas, la Pte de la Sección Nacional del CIOFF Silvina Molinaris, Beatriza Sangoy Secretaria del CIOFF y representantes de diferentes provincias de la República Argentina.

En la oportunidad, las autoridades brindaron mensajes de bienvenida, y en especial un reconocimiento a la trayectoria y mentor de la entidad Munidial Hugo Insfrán (fallecido tiempo atrás), en la persona de Beatriz Sangoy (su esposa).

Los miembros del Municipio entregaron una placa recordatoria por su trabajo y el legado que dejó desde su llegada a Brinkmann (la primera oportunidad fue en 1988). Por este motivo, Beatriz pidió especialmente que la placa obsequida, quede aquí en Brinkmann, porque así lo hubiera querido Hugo, y pueda ser recordado en este lugar donde tuvo muchos amigos y era muy apreciado por él.

A partir de la tarde se preveen diferentes actividades, como charlas y eventos que finalizarán el día lunes.