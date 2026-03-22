Congreso y Asamblea del CIOFF: Los orígenes del cuarteto, enfocado con anécdotas bien nuestras

En la tarde del sábado se llevaron a cabo las primeras de las actividades previstas en el Finde largo de marzo.

Bajo el nombre «Tradiciones Culturales de la Pampa Gringa Cordobesa», el Profesor Raúl Capello brindó una charla a los presentes sobre «El Cuarteto Cordobés: Historia, Identidad, y Patrimonio Cultural», sintetizando el origen de la música popular de Córdoba, desde los famosos bailes de las Orquestas que actuaban en la Pista Pichoni, pasando por los bailes de los 70/80 hasta la actualidad.

En segundo lugar, el tema abordado fue «Prácticas, Identidad, y Costumbres Rurales del Noreste Cordobés».

La actividad desarrollada en el Viejo Galpón del FFCC contó con la asistencia de los representantes de cada una de las Provincias participantes, y público en general que le dió un marco especial a la propuesta.

Vinos San Giovanni y el Comedor de Campo no podían faltar con sus productos típicos de la región.

Se anuncian más actividades para el día domingo.