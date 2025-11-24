Brinkmann espera por la 22° Edición del Festival Nacional del Humor y la Canción

Brinkmann celebra este fin de semana largo, la 22ª edición del Festival Nacional del Humor y la Canción. El predio del Ferrocarril, recibirá un año más a miles de personas, que cada año esperan por el Portal de los Festivales, en el Jardín de Ansenuza.

La entrada libre y gratuita. El evento, se desarrollará en el escenario Luis Landriscina, y mantiene el formato de dos noches con propuestas distintas: el sábado estará dedicado al ámbito folclórico mientras que el domingo ofrecerá una variedad musical que incluye cuarteto, cumbia, rock nacional e internacional.

La apertura del sábado estará a cargo de la Compañía de Danzas Ansenuza, conformada por bailarines locales, que interpretará el himno del festival creado originalmente por el Trio San Javier.

Además, se presentarán los Chamameceros de Brinkmann, El Negro Maidana y su Conjunto, Capuchón González y el humorista cordobés Jorge Tissera, Gritos del Monte, Ema Cabral y Por Siempre Tucu, agrupación que reúne a los integrantes fundadores de Los Tucu Tucu.

El domingo, el festival continuará con una programación más variada que incluye tributos a Airbag y a Los Palmeras, como así también rock nacional e internacional.

Las personas que quieren ir al festival con algún asiento, reposera o lo que quieran llevar lo pueden hacer o pueden alquilar sillas en el lugar. Lo único que no está permitido, es el ingreso con conservadoras.

Se cuenta con un amplio servicio del bufett y la cantina.

Los bufetts del festival, a cargo de la municipalidad, destinan sus beneficios no solo a solventar el evento, sino también a la Comisión del Hospital Municipal Dr. Saied Saleg.

Programación