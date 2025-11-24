El predio del Festival lleva oficialmente el nombre de «Luis Sandrini»

Con dos noches llenas de música y humor, finalizó con éxito la 22° edición del portal de los festivales cordobeses.

El festival se desarrolló con total normalidad y el público asistió en gran número hasta la finalización de cada jornada. Dentro de lo protocolar, el día sábado las autoridades encabezadas por el Intendente Mauricio Actis y el Legislador Gustavo Tévez, descubrieron la placa que, a partir de ahora le da el nombre de Parque Cultural “Luis Sandrini” al predio donde se realiza el festival.

En otro momento emotivo, se homenajeó a Erio Teiler y a su programa radial “Desde Adentro”, al cumplirse 30 años de vigencia difundiendo la música folclórica.